Baloda Bazar: कहता था वैक्सीन लगवा देता हूं फिर करता था गंदा काम,जानिए क्या है मामला

बलौदाबाजार, 13 अगस्त। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाज़ार जिले में पुलिस ने नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले एक सिरियल रेपिस्ट को गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति लड़कियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने और स्काॅलरशिप दिलवाने का झांसा देकर उनके साथ कुकर्म किया करता था। बिलासपुर के रहने वाले आरोपी नर्मदा दास महंत ने खुद यह बात स्वीकार की है कि उसने 3 लड़कियों के साथ कुकर्म किया है।

