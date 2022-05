राजद्रोह के मुकदमे पर रोक के बाद छत्तीसगढ़ में हलचल, जानिए उन 3 मामलों के बारे में, जिनपर टिकी है देश की नजर!

Chhattisgarh

रायपुर,12 मई। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अब राजद्रोह कानून पर तब तक रोक लगाने कहा है, जब तक उसका पुनरीक्षण हो। अदालत में कहा है कि राजद्रोह की धारा 124-A में कोई नया प्रकरण नहीं दर्ज होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में डॉ. बिनायक सेन, कालीचरण महाराज और कांकेर के पत्रकार कमल शुक्ला समेत कई लोगों पर राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में कुछ लोगों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वहीं वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के मामले में पुलिस ने अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की है।

