भगवान राम के बाद अब श्री कृष्ण की शरण मे भूपेश सरकार, छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में बनाये जायेंगे कृष्ण कुंज

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 11 मई। छत्तीसगढ़ में रामगमन पथ विकास करने वाली भूपेश बघेल सरकार अब श्रीकृष्ण के शरण में पहुंच गई है। भगवान राम के नामपर कई अब्दे आयोजन करवा चुके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय क्षेत्रों में 'कृष्ण कुंज' विकसित किए जाने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ सरकार इस कृष्ण कुंज में बरगद, पीपल, नीम और कदंब जैसे सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष लगाएगी।

English summary

After Lord Ram, now Bhupesh Sarkar will be built in all the cities of Chhattisgarh under the shelter of Shri Krishna