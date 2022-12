MP: सहेली ने सहेली को बंधक बनाकर दोस्तों के हवाले किया, छह दिन तक कराया दुष्कर्म

एक महिला पैसों के लिए अपनी सहेली की आबरु लुटवाने पर अमादा हो गई। उधारी के रुपए वापस करने के लिए बुलाया और अपने चार दोस्तों के हवाले कर दिया। इन्होंने उसे बंधक बनाकर छह दिन तक दुष्कर्म किया।

मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एक सहेली द्वारा उधारी के पैसे चुकाने न पड़े इसके लिए अपनी ही सहेली की आबरु लुटवा दी। उसने अपने पुरुष मित्रों के हवाले सहेली को सौंप दिया, जिन्होंने उसे बंधक बनाकर छह दिन तक बारी-बारी से ज्यादती की। जैसे-तैसे बीते 15 दिसंबर को युवती उनके चंगुल से छुटकर घर पहुंच सकी। उसकी हालत ऐसी भी नहीं थी कि वह थाने पहुंचे सके, बाद में ठीक होने के बाद वह बीते रोज थाने पहुंची और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपित महिला सहित दुष्कर्म करने वाले चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

Chhatarpur जिले में ओरछा रोड थाना पुलिस के अनुसार एक महिला ने पेप्टेक टाउन के पीछे इलाके में रहने वाली अपनी सहेली आरोपी सोनाली उर्फ सुंदरी को पांच लाख रुपये उधार दिए थे। सुंदरी ने यह रकम अपनी बहन के इलाज के लिए ली थी। पीड़िता रुपए वापस मांगती तो सुंदरी बहाने बना देती थी। बीते 9 दिसंबर को पीड़िता ने फोन किया तो सुंदरी ने कहा कि रुपयों का इंतजाम हो गया है, घर आ जाओ। पीड़िता घर पहुंची तो उसे बंधक बना लिया गया। इस दौरान आरोपी विजय, नीरज, गोपाल और पंकज ने बारी-बारी से पीड़िता से दुष्कर्म किया। सोमवार शाम ओरछा रोड थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 15 दिसंबर तक वह सहेली के घर में बंधक बनकर रही। इस दौरान रोजाना उससे आरोपितों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 15 दिसंबर को किसी तरह से बचकर निकली। उसकी हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण वह देरी से थाने पहुंच सकी है।

पुलिस ने रात में दी ​दबिश, ताकि भाग न सकें आरोपी

पीड़िता ने थाने पहुंचकर देर शाम आवेदन देकर अपने साथ हुई इस घटना और आरोपियों के नाम सहित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पड़ताल की तो शिकायत सही पाई गई। रात में ही महिला पुलिस अधिकारी ने पीड़िता के बयान दर्ज कर एफआइआर दर्ज कर ली थी। इसके बाद रात में ही दबिश देकर ओरछा रोड थाना पुलिस की टीम ने पीड़िता की सहेली व आरोपी सुंदरी और ज्यादती करने वाले चारों आरोपितों को ​गिरफ्तार कर लिया। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने जेल भेज दिया।

In Chhatarpur district of Madhya Pradesh, a friend called her friend to take back Rs 5 lakh from her loan and raped her 4 companions continuously for six days after taking her hostage. Giving a chance, the woman left and reached home and later went to the police station and lodged a complaint of excesses with her.