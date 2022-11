चेन्नई: गलत सर्जरी के चलते 18 साल की महिला फुटबॉलर के मल्टीपल ऑर्गन हुए फेल, मौत

Chennai

गलत लिंगामेट सर्जरी के कारण 18 वर्षीय फुटबॉलर प्रिया आर के दाहिने पैर को पिछले हफ्ते एक सरकारी अस्पताल में काटना पड़ा था। वहीं, मंगलवार को सुबह 7.15 बजे मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण फुटबॉलर की मौत हो गई। फुटबॉलर की मौत पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा और तीन भाई-बहनों में एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की।

Chennai, TN | Family members of a teenage footballer, Priya R who allegedly died after a knee surgery due to medical negligence, protest as they demand immediate action from police in the matter. Protests come as Priya's body is carried out from the mortuary after a post mortem pic.twitter.com/ibC4mTlMLH