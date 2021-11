तमिलनाडु: वेल्लोर में लगातार बारिश के कारण घर ढहा, अंदर सो रहे 9 लोगों की मौत

Chennai

oi-Sagar Bhardwaj

चेन्नई, 19 नवंबर। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश एक परिवार पर कहर बनकर टूटी। मुसलाधार बारिश के बाद मकान गिरने से 4 बच्चों समते 9 लोगों की मौत हो गई।

तमिलनाडु के वेल्लोर के पेरनामबट में आज सुबह लगातार बारिश के कारण घर गिरने से नौ लोगों की नींद में ही मौत हो गई। मृतकों में 4 महिलाएं, 4 बच्चे और एक पुरुष शामिल हैं। वहीं इस हादसे में घायल हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के कलेक्टर टीपी कुमारवेल पांडियन ने इस बात की जानकारी दी।

Tamil Nadu | Nine people died in sleep after their house collpased due to incessant rainfall in Pernambut, Vellore this morning. Deceased include 4 women, 4 children and a man. Injured have been rescued: Collector TP Kumaravel Pandian pic.twitter.com/Sd2uPUSTSK