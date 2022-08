Har Ghar Tiranga: खालिस्तानी नेता गुरपतवंत पन्नू के आवास पर भी फहरा तिरंगा, लगे भारत माता की जय के नारे

Chandigarh

oi-Vijay

चंडीगढ़। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोग हर जगह तिरंगा फहरा रहे हैं। पंजाब में 'खालिस्‍तान' समर्थक कुछ अलगाववादी नेताओं ने तिरंगा फहराने पर आपत्ति जताई थी, जिन्‍हें अन्‍य दलों के नेताओं ने खरी-खोटी सुनाई। अब खबर यह है कि, चंडीगढ़ में खालिस्तानी नेता गुरपतवंत पन्नू के आवास के बाहर भारतीय ध्वज फहराया गया है। इससे कुछ समय पहले ही पन्नू ने भड़काउू बयान दिया था।

पन्नू ने तिरंगा जलाने के लिए कहा था

गुरपतवंत सिंह पन्नू कट्टरपंथी माना जाता है। वह प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) का प्रतिनिधित्व करता है। उसने एक वीडियो संदेश में पंजाब के लोगों को तिरंगा जलाने और स्वतंत्रता दिवस पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए उकसाने की कोशिश की। उसने कहा कि, हमें खालिस्तान के लिए जुटना होगा।' अब तक उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि, ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

गुरपतवंत सिंह पन्नू का आवास-स्‍थल चंडीगढ़ के सेक्टर-15 में है। उनके विवादित बयानों के बाद से ही लोगों का उनके खिलाफ गुस्‍सा भड़का हुआ है। आज हर घर तिरंगा अभियान के बीच लुधियाना से कांग्रेस नेता गुरसिमरन सिंह मंड अपने समर्थकों के साथ पन्नू के आवास के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए गेट पर राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। इस दौरान एक सुरक्षा गार्ड सत्य नारायण ने बताया कि दोपहर करीब 1.40 बजे कुछ लोग आए और 'भारत माता की जय' तथा 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे लगाए। उन्‍होंने घर पर तिरंगा झंडा भी फहरा दिया।

मौके से कुछ तस्‍वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के आवास के गेट पर तिरंगा लहरा रहा है। इससे पहले कल, पन्नू के विवादित बयान पर भाजपा नेता विनीत जोशी ने गुरपतवंत सिंह पन्‍नू को आड़े हाथों लिया। विनीत जोशी ने कहा कि लोगों ने खालिस्तान को खारिज कर दिया है और कड़ी मेहनत से अर्जित शांति के मूल्य को समझा है।

विनीत जोशी ने कहा, "गुरपतवंत सिंह पन्नू आईएसआई की धुन पर नाच रहे हैं और देश में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि, वह अपनी साजिशों में कभी सफल नहीं होंगे।,"

'15 अगस्त को तिरंगा नहीं, सिख झंडा फहराएं', पंजाब में सांसद सिमरनजीत का भड़काऊ बयान

With the ongoing 'Har Ghar Tiranga' campaign of the Indian Government in the run-up to the 75th Independence day, Indian flag unfurled outside the Khalistani leader Gurpatwant Pannun’s residence in Chandigarh pic.twitter.com/anMBY2M58X