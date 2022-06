Kartik Popli Case: विजिलेंस टीम पर मां का आरोप, कहा-मेरे बच्चे को प्रताड़ित किया और उसे मार डाला

Chandigarh

oi-Love Gaur

चंडीगढ़, 25 जून: पंजाब आईएएस अधिकारी के बेटे ने शनिवार को कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। भ्रष्टाचार के एक मामले में विजिलेंस टीम आईएएस संजय पोपली के घर पर पूछताछ करने आई थी। उसी दौरान आईएएस के बेटे कार्तिक पोपली ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। वहीं इस घटना के बाद अब परिवार के लोगों ने अधिकारियों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है।

कार्तिक पोपली की मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे बेटे को प्रताड़ित किया और उसे मार डाला। उन्होंने सबूत के लिए मेरी घर की नौकर को भी प्रताड़ित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा विजिलेंस ब्यूरो और डीएसपी सीएम के दबाव में हैं। इस तरह से वे लोगों को मार रहे हैं।

#WATCH | Chandigarh: "They tortured my child & killed him. They tortured my domestic help for evidence. Entire vigilance bureau & the DSP are under the pressure from CM. This is the way they are killing people," said mother of Kartik Popli who died of a gunshot wound in the head pic.twitter.com/EHlApYFUxM