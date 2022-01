BSF के अधिकारी से 14 करोड़ रुपए, 7 लग्जरी कार और 1 करोड़ के आभूषण बरामद, इस गोरखधंधे से जोड़ी अकूत संपत्ति

Chandigarh

oi-Sagar Bhardwaj

चंडीगढ़, 18 जनवरी। गुरुग्राम पुलिस ने बीएसएफ के एक अधिकारी से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और लग्जरी कारें बरामद की हैं। पुलिस ने बीएसएफ अधिकारी के पास से 14 करोड़ कैश, 1 करोड़ रुपए के आभूषण और सात लग्जरी कारें बरामद की हैं। बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर तैनात इस शक्स के पास से बरामद हुई कारों में बीएमडब्ल्यू, जीप और मर्सिडीज जैसी महंगी कारें शामिल हैं। आरोपी की पहचान प्रवीण यादव के रूप में हुई है। यह शख्स एनएसजी मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति पर एनएसजी में तैनात था। पुलिस ने आरोपी प्रवीण यादव की पत्नी ममता यादव, बहन रितु और एक प्रॉपर्टी डीलर दिनेश को भी गिरफ्तार किया है।

Gurugram, Haryana | A BSF deputy commandant & his sister, working as a bank manager, were arrested for allegedly duping builders on the pretext of giving them construction work in the National Security Guard campus here: Preetpal Singh, ACP (13.01) pic.twitter.com/wya4cxMda8