SBI 3-in-1 account: क्या होता है एसबीआई 3 इन 1 अकाउंट, क्या है इसके फीचर और इसके फायदे

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 16 दिसंबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने खाताधारकों को बड़ी सुविधा दी है। बैंक ने अपने खाताधारकों को 3 इन 1 अकाउंट की सुविधा दी है। बैंक ने खाताधारकों को 3-इन-1 खाता की सुविधा दे रहा है। आपको बता दें कि एसबीआई के 3-in-1 account में एक साथ तीन खातों की सुविधा मिलती है। इस 3 इन 1 अकाउंट में खाताधारकों को एक सेविंग अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट और एक ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ जुड़कर मिलते हैं।

