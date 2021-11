RBI Retail Direct Scheme: आरबीआई की गारंटी के साथ बंपर कमाई का मौका, जानें क्या है रिटेल डायरेक्ट स्कीम

Business

नई दिल्ली, 12 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आरबीआई की दो सेविंग स्कीम्स लॉन्च की। प्रधानमंत्री ने आज RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम( RBI Retail Direct Scheme) और रिजर्व बैंक इंटिग्रेटेड ओंबड्समैन स्कीम (Integrated Ombudsman Scheme) की शुरुआत की। इस स्कीम्स के साथ ही अब दश के लोगों को सुरक्षित निवेश के साथ-साथ आसानी के संग गारंटी रिटर्न का विकल्प मिलेगा। इन सेविंग स्कीम के साथ लोग आसानी से निवेश कर अच्छा रिटर्न करवा सकते हैं।

