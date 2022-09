Moonlighting के फेर में जा सकती है आपकी नौकरी? क्यों बरपा हंगामा, क्या कहता है भारतीय कानून?

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। अगर आप नौकरी की शिफ्ट ख़त्म करने के बाद, यूट्यूब पर व्यूज जुटाकर, इंस्टा पर लाइक्स बढ़ाकर या ऑनलाइन-ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाकर या कोडिंग का कमाल दिखाकर थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई करते हैं तो ये खबर आपको निश्चित तौर पर पढ़नी चाहिए। सैलरी के बाद कुछ एक्स्ट्रा मिले तो किसे बुरा लगता है? लेकिन इस चक्कर में नौकरी ही चली जाए तो? जी हां हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो(Wipro) के 300 कर्मचारियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। देश की दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों पर मूनलाइटिंग का आरोप लगाते हुए उन्हें नौकरी से निकाल दिया। जिस मूनलाइटिंग(Moonlighting) की वजह से 300 लोगों की नौकरी एक झटके में चली गई, उसे समझना जरूरी है। ये मूनलाइटिंग आख़िर है क्या और ये शब्द आया कहां से? पिछले कुछ दिनों ने 'मूनलाइटिंग' शब्द काफी प्रचलित है। टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनियों के बीच इसे लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको भी इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। हम आपको आज न केवल मूनलाइटिंग के बारे में बता रहे हैं बल्कि भारतीय कानून इसे लेकर क्या कहता है इसकी भी जानकारी देते रहे हैं।

क्या है Green Job? भारत में एक साल के भीतर इस सेक्टर में मिली 9 लाख नौकरियां



English summary

What is Moonlighting, Why its is risky for your Jobs, must know about laws for Moonlighting.