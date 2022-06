Watch: हैदराबाद के सड़कों पर होने लगी पैसों की बारिश, हवा में उड़ रहे थे 500-500 रु के नोट

नई दिल्ली। हैदराबाद के चारमिनार इलाके में अचानक से पैसों की बारिश होने लगी। आसमान में 500-500 रुपए के नोट उड़ने लगे तो नीचे उसे लूटने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। ट्विटर पर नोट उड़ाने का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स चारमीनार के पास 500-500 रुपए के नोट को हवा में उड़ा रहा था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो किसी बारात का है, जिसमें एक शख्स ने 500 रुपए की गड्डी को बीच सड़क पर उड़ाना शुरू कर दिया और नोटों के हवा में उड़ते ही लोग उसे बटोरने के लिए वहां इकट्ठा होने लगे और वहां ट्रैफिक जाम हो गया। कारों और मोटरसाइकिलों की लंबी लाइन वहां लग गई। लोग नोट समेटने लगे। खबरों की माने तो बारात गुलजार हौज के पास से गुजर रही थी तभी बारात से एक शख्स ने निकलकर पैसे उड़ाने शुरू कर दिए। शख्स नोटों के बंडल उड़ाता है तो लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। आसपास के लोग वहां पैसों समेटने के लिए पहुंचने लगे। कानों-कान ये खबर फैलने लगी कि गुलजार हौज के पास पैसों की बारिश हो रही है।

Following a video of a man throwing currency notes in the air at Gulzar Houz in the dead of night, apparently during a ‘baraat’ in the Old City, the police have started an investigation.#Hyderabad pic.twitter.com/45GsnajJmV — The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) June 11, 2022

वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद हैदराबाद पुलिस फुटेज को खंगाल रही है। वीडियो की ऑथेंटिसिटी की जांच की जा रही है। लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना के बारे में आसपास के लोगों और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि शख्स की शिनाख्त होने के बाद उनके ऊपर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस वीडियो को देखकर यूजर्स भी हैरानी कर रहे हैं। अधिकतर यूजर्स इस हरकत की निंदा कर रहे हैं।

No one is there to collect means is it a real cash or not....isse to achha tha road per sone Wale garib ko de dete.... — pragnya savant (@pgpragnya) June 12, 2022

When u have this much of money to waste it's better to waste on needy people or donate to orphanage running institutions .. — Virat Gulati (@viratgulati) June 13, 2022

