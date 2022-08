आइसक्रीम खाती महिला के VIDEO पर क्यों मचा बवाल ? विज्ञापनों में काम करने पर लगा दी रोक

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। ईरान में एक विज्ञापन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आइसक्रीम के विज्ञापन में महिला को कास्ट करना कंपनी को महंगा पड़ा है। अब इस विज्ञापन के बायकॉट की मांग बढ़ रही है। इस विज्ञापन के कारण इस्लामिक देशों में बवाल बढ़ रहा है तो वहीं ईरान ने महिलाओं के विज्ञापन में काम करने पर रोक लगा दी है। कट्टरपंथियों के निशाने पर आए इस एड पर आरोप लग रहे हैं कि इसमें महिलाओं को अश्लील , सेक्सी तरीके से दिखाया गया है, जो इस्लाम के खिलाफ है।

The body responsible for “enjoining right and forbidding evil” in the Islamic Republic of Iran has filed a lawsuit against the Iranian ice-cream manufacturer Domino over two controversial commercials, which it says are “against public decency” and “insult women’s values.” pic.twitter.com/Brho4SGZj3