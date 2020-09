SBI ने 42 करोड़ खाताधारकों को किया अलर्ट! फेक लोन ऑफर से रहें बचकर

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया( State Bank of India) ने अपने करोड़ों खाताधारकों को फेस लोन ऑफर से बचकर रहने को कहा है। बैंक ने ट्वीट कर अपने खाताधारकों को सावधान किया और फर्जी लोन ऑफर्स से बचने की सलाह दी। बैंक ने ट्वीट कर जानकारी दी कि कैसे एसबीआई के नाम पर फर्जी लोन ऑफर का लालच लेकर लोगों के खातों में सेंधमारी कर उन्हें फंसाया जा रहा है।

BEWARE SBI CUSTOMERS!

If you are contacted by SBI Loan Finance Ltd. and Mudra Finance Pvt. Ltd. then be informed that these entities are not associated with SBI. They are fraudulent entities giving fake loan offers in order to scam our customers.#BeAlert #BeSafe pic.twitter.com/kcHENvUCsz