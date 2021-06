यूरोप के सबसे बड़े स्टॉर्टअप इवेंट को PM मोदी ने किया संबोधित, इन्वेस्टर्स को भारत आने का दिया ऑफर

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 16 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (बुधवार) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टॉर्टअप इवेंट 'वीवाटेक' के 5वें संस्करण में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधिय करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 775 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जो कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे सस्ते डेटा की खपत करने वाले देशों में भारत एक है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दुनियाभर के इनोवेटर्स और इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'मैं दुनिया को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और ओपन मार्केट की संस्कृति इन पांच स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं।' इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप जगत को यूजर फ्रेंडली और हेल्थकेयर उद्योग पर ध्यान केंद्रीय करने का सुझाव दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एक स्फूर्ति और उत्साह से भरा देश है, भारत दुनिया को अगली महामारी से बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

This platform reflects France's technological vision. India & France have been working closely on a wide range of subjects. Among these, technology & digital are emerging areas of cooperation. It is the need of the hour: PM Modi on 5th edition of VivaTech pic.twitter.com/kHF5wNE8OT