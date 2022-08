Gold: बदल जाएगा सोने से जुड़ा रूल, जानिए क्या है ‘वन नेशन वन गोल्ड रेट' नियम

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। जल्द ही सोने की खरीदारी के नियम में बदलने वाले हैं। सोने के दाम में अंतर को जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा। पूरे देश में वन नेशन, वन गोल्ड रेट( One nation, one gold rate) की नीति लागू हो सकती है। काफी समय से इसकी मांग उठ रही हैं कि पूरे देश में वन नेशनल वन रेट स्कीम को लागू किया जाए, अब सरकार इसे लागू करने की तैयारी कर रही है। सोने के दाम पर अगर ये नियम लागू हो जाता है तो आपके लिए ये अच्छी खबर होगी।

English summary

New Rule for Gold Purchase: Know what is One nation, one gold rate, which implement in India very soon