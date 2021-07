बैंक अकाउंट में जमा पैसों से जुड़े नियम में सरकार ने किया बदलाव, जानें खाते में जमा कितनी रकम है सुरक्षित

Business

नई दिल्ली। Deposit Insurance. केंद्र सरकर ने बैंक खाताधारकों के हित में बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बैंकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस( Deposit Insurance) नियम में बड़ा बदलाव करते हुए खाताधारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए बैंकिंग इंश्योरेंस में बदलाल किया है, जिसके तहत अब खाताधारकों के क्लेम का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। यानी अब अगर कोई बैंक बंद होता है या उसका लाइसेंस रद्द होता है तो 90 दिनों के भीतर खाताधारकों को उसके खाते में जमा रकम लौटा दी जाएगी। आपको बता दें कि इसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए है।

