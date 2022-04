4 मई से LIC का IPO खुलने की संभावना, जानें इससे जुड़ी लेटेस्ट अपडेट

Business

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 26 अप्रैल: जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 4 मई को खुलने और 9 मई को बंद होने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी ने रिपोर्ट की है कि एलआईसी आईपीओ 4 मई से खुल सकता है और 9 मई को बंद हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, जिन्होंने कहा कि सटीक समयसीमा की पुष्टि 27 अप्रैल के बाद की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) की सटीक तिथि सीमा और अन्य विवरणों की पुष्टि अगले सप्ताह की जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एलआईसी बोर्ड ने अपने आईपीओ इश्यू साइज में 5 फीसदी से 3.5 फीसदी की कटौती को मंजूरी दे दी है। सरकार को अब एलआईसी में अपनी 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी 21,000 करोड़ रुपये में बेचने की उम्मीद है, जो पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी की मंजूरी के अधीन है।

इससे बीमा दिग्गज का मूल्य 6 लाख करोड़ रुपये होगा। 66 साल पुरानी कंपनी एलआईसी के लिए लगभग 17 ट्रिलियन के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण कटौती हो सकती है। सेबी के पास दायर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मसौदे और स्वीकृत से पता चलता है कि सरकार ने अपनी 5 प्रतिशत इक्विटी की बिक्री का प्रस्ताव दिया था।

असल में, बीमा कंपनी का आईपीओ कम से कम 21,000 करोड़ का होगा, जो 2021 में पेटीएम के आईपीओ से जुटाई गई राशि से बड़ा होगा। 2021 में पेटीएम का आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा 18,300 करोड़ का आईपीओ था। इसके बाद कोल इंडिया का 2010 में लगभग 15,500 करोड़ का आईपीओ था। वहीं रिलायंस पावर का 2008 में 11,700 करोड़ का आईपीओ था।

हिस्सेदारी बिक्री शुरू में मार्च 2022 में शुरू करने की योजना थी, लेकिन रूस-यूक्रेन संकट ने उन योजनाओं को पटरी से उतार दिया क्योंकि शेयर बाजार अत्यधिक अस्थिर थे।

ये भी पढ़ें- COVID19: देश में बीते 24 घंटों में 2,483 नए कोरोना केस, 1399 मौत

English summary

LIC IPO Likely To Open On May 4 and close on May 9 said by Sources all update