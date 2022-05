4 मई को लॉन्च हो रहा है LIC का IPO, निवेश से पहले जरूर जानें ये बातें

Business

नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का IPO 4 मई को यानी बुधवार को लॉन्च होने जा रहा है। एलआईसी के आईपीओ के जरिए बीमा कंपनी स्टॉक मार्केट में एंट्री करने जा रही है। सरकार इस बीमा कंपनी में अपनी 3.5 फीसदी की हिस्सेदारी बेचकर 21000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। 4 मई से 9 मई तक ये LIC IPO खुला रहेगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।

LIC आईपीओ से जुड़े सवालों के जवाब

आप 4 मई से 9 मई तक एलआईसी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 902-949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। वहीं बीमा कंपनी ने अपने पॉलिसीधारकों, अपने कर्मचारियों और रिटेल निवेशकों को कई छूट भी दी हैं। एलआईसी ने अपने अपने IPO में पॉलिसीधारकों को 60 रुपए की छूट दी है तो वहीं रिटेल निवेशकों को 45 रुपए प्रति शेयर तक का डिस्काउंट मिल रहा हैय़

न्यूनतम 1 लॉट के लिए अप्लाई

आप एलआईसी के आईपीओ के न्यूनतम 1 लॉट की बोली वगा सकते हैं और रिटेल निवेशक के तौर पर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। रिटेल निवेशक मिनिमम एक लॉट यानी 15 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं उन्हें 45 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस तरह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13560 रुपए निवेश करने होंगे जबकि मैक्सिमम लिमिट 14 लॉट यानी 210 शेयर और अधिकतम 189840 रुपए लगा सकते हैं।

अगर आप पॉलिसीहोल्डर्स है तो आपको प्रति शेयर 60 रुपए के डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद आप मिनिमम 1 लॉट यानी 13335 रुपए और अधिकतम 186690 रुपए का निवेश कर सकते हैं। आप आईपीओ की अलग-अलग कैटेगरी का चुनाव कर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त अपना नाम, पैन कार्ड डिटेल, पॉलिसी नंबर आदि डिटेल भरते वक्त गलती न करें। LIC IPO एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। हालांकि पैसा ऑनलाइन ही देना होगा।

