IRCTC: ट्रेन हुई लेट तो आपको FREE में मिलेगा लंच-डिनर के साथ बहुत कुछ, जानिए रेलवे के इस खास नियम के बारे में

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। रेलवे भारतीय यातायात का सबसे बड़ा माध्यम है। लाखों लोग इससे हर रोज सफर करते हैं। हजारों रेल गाड़ियां हर दिन लाखों लोगों को अपने सफर पर लेकर जाती है और गन्तव्य तक पहुंचाती है, लेकिन बार ट्रेन लेट हो जाती है। भारतीय रेलवे की ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण लोगों को मुश्किलें होती है, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि ट्रेनों के लेट होने पर आपको कई सुविधाएं मिलती है। आज हम आपको उन्हीं सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं।

ट्रेन लेट हुई तो मिलेंगी ये सुविधाएं

आईआरसीटीसी (IRCTC) के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन लेट हुई तो आपको कई सुविधाएं मिलती है। हालांकि इस नियम के बारे में बहुत कम लोगों को ही जानकारी है और जानकारी के अभाव में यात्री इस सर्विस का लाभ नहीं उठा पाते हैं। रेलवे के नियम के मुताबिक अगर आपकी ट्रेन लेट हुई तो IRCTC आपके खाने-पीने की पूरी सुविधा उपलब्‍ध कराएगी। जी हां एक्सप्रेस ट्रेनों के लेट होने पर यात्रियों को खाने-पीने की चीजें फ्री में मिलती है। हालांकि इसके बार में बहुत कम लोगों को ही जानकारी होती है, जिसके कारण वो अपने इस अधिकार का लाभ नहीं उठा पाते हैं।

