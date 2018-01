खुशखबरी: iPhone खरीदने पर मिल रही है 10,000 की छूट, ऐसे उठाएं फायदा

Business

Vikrant Singh

Subscribe to Oneindia Hindi

- iPhone 7 और iPhone 7 plus को ईमाी पर खरीदने पर 3000 रुपये का कैशबेक मिलेगा। - iPhone 6S और iPhone 6S plus खरीदने पर 2,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। - iPhone 6 और iPhone 5S खरीदने पर 1000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। - 50,000 रुपये से कम कीमत वाली मैकबुक खरीदने पर 5 हजार रुपये का कैशबैक मिलेगा - 1 लाख से ज्यादा कीमत वाले मैकबुक खरीदने पर 10 हजार रुपये का कैशबैक मिलेगा।

English summary

iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch Get Cashback Offers Up to Rs. 10,000 From HDFC