इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने शेयर की अपने फोन की स्क्रीन, जानें कौन-कौनसी ऐप करते हैं यूज

Business

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, फरवरी 15। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने अपने आईफोन की स्क्रीन शेयर की है। क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी को चलाने वाले नंदन नीलेकणि कौन-कौनसी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं।

इतनी बड़ी आईटी कंपनी को चलाना कोई मामूली बात नहीं। कंपनी हमेशा बेहतर करती रहे इसके लिए नंदन को हमेशा फोकस्ड रहना पड़ता है। जब आप किसी आम इंसान का मोबाइल देखेंगे तो उसमें आपको वॉट्सऐप, फेसबुक और तमाम तरह ही सोशल मीडिया ऐप्स मिल जाएंगी, लेकिन यदि नंदन नीलेकणि अपना समय वॉट्सऐप और फेसबुक चलाने में बर्बाद करेंगे तो इतनी बड़ी कंपनी को कैसे चलाएंगे। इसलिए नंदन किसी भी तरह की मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल नहीं करते।

ट्विटर के अलावा कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं

नंदन ने अपने फैंस के साथ अपने आईफोन की स्क्रीन साझा की है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा न कोई वॉट्सऐप, न नोटिफिकेशन की कोई सूचना, केवल जरूरी ऐप्स। उनके फोन की होम स्क्रीन के मुताबिक नंदन ऊपर, एप्पल टीवी और इंफोसिस लेक्स जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनके फोन में भीम ऐप भी है।

No WhatsApp. No notification badges. Only essential apps.

As mentioned in #TheArtOfBitfulness (@bitfulness), while my co-author @tanujb chooses to control his digital life using software, I prefer to do it through multiple devices.

📱Here's my home screen, share yours too? pic.twitter.com/yqVKsSuVN5