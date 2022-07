आर्थिक मंदी की आशंका के बीच निर्यात के मोर्चे पर अच्छी खबर, पहले 6 महीने में 27% उछाल

Business

Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 22 जुलाई: 2022 की पहली छमाही में व्यापारिक निर्यात के मोर्चे पर अच्छी खबर है। जनवरी से जून के बीच इसमें 27% का उछाल दर्ज किया गया है। पिछले साल इसी अवधि में भारत से व्यापारिक निर्यात सिर्फ 185.9 अरब डॉलर का था। जो इस साल बढ़कर 235 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। लेकिन, अगर आयात की बात करेंगे तो यह उत्साहजनक स्थिति नहीं है। क्योंकि, जनवरी से जून, 2022 के बीच देश में 361.1 अरब डॉलर का आयात हुआ है। जबकि इसी अवधि में पिछले साल देश में सिर्फ 258.6 अरब डॉलर का आयात हुआ था। ये आधिकारिक डेटा शुक्रवार को जारी किए गए हैं।

निर्यात के क्षेत्र में अच्छी खबर

शुक्रवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, '2021-22 के दौरान निर्यात लक्ष्य का 105.4 फीसदी हासिल करते हुए, 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य के मुकाबले कुल व्यापारिक निर्यात 421.9 अरब डॉलर का था।' इस बयान में कहा गया है कि कुछ सेक्टर को छोड़कर, सभी प्रमुख सेक्टर ने जनवरी से जून, 2022 की अवधि के दौरान 26.7 फीसदी की समग्र विकास दर के साथ सकारात्मक रुझान को दिखाया है।

कई तरह के सुधारात्मक पहलों का सकारात्मक असर

मंत्रालय ने कहा है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। विदेशों में जो भारतीय मिशन काम कर रहे हैं, उनकी व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के लक्ष्यों को बढ़ावा देने में भूमिका का विस्तार किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय राहत की घोषणाएं की गई थीं। इसमें एमएसएमई पर विशेष जोर था, जिसका निर्यात में बड़ा हिस्सा है। इनसे भी निर्यात बढ़ाने में मदद मिली है।

निर्यात बढ़ा तो आयात में भी बढ़ोतरी

अगर चालू वित्त वर्ष की बात करें तो 2022-23 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के बीच देश से व्यापारिक निर्यात 118.96 अरब डॉलर का रहा। जो कि पिछले साल की इसी अवधि के 95.54 अरब डॉलर के मुकाबले 24.51% सकारात्मक विकास है। लेकिन, व्यापारिक आयात की बात करें तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 189.76 अरब डॉलर रहा है। जबकि, पिछले साल इसी अवधि में यह 126.96 अरब डॉलर था। यानी इसमें 49.47% की बढ़ोतरी हो गई है।

व्यापारिक व्यापार घाटा भी बढ़ा

इस तरह से अप्रैल-जून, 2022 के दौरान व्यापारिक व्यापार घाटा 70.80 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जो कि पिछले साल इसी अवधि में 31.42 अरब डॉलर था। इस तरह से व्यापारिक व्यापार घाटे में 125.34% का इजाफा हुआ है। अकेले जून में पिछले साल के मुकाबले व्यापारिक निर्यात में 23.52% का उछाल हुआ है, जो 40.13 अरब डॉलर रहा है। जबकि आयात में इस महीने में 57.55% की बढ़ोतरी हुई है और यह 66.31अरब डॉलर का रहा है।

वहीं संचयी निर्यात की बात करें तो इस साल अप्रैल-जून के बीच इसमें 24.51% का इजाफा हुआ है और यह 118.96 अरब डॉलर का रहा है। जबकि, आयात में 49.47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 189.76 अरब डॉलर रहा है।

