SBI खाताधारकों के लिए गुड न्यूज, अब बिना कार्ड के ATM से निकाल सकेंगे कैश, एक WhatsApp से घर पर मिलेगी बैंकिंग सर्विस

नई दिल्ली। SBI Bank ने Cardless Cash Withdrawal सर्विस की शुरुआत की है, जिसके तहत भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों खाताधारकों को बड़ी सुविधा दी है। बैंक ने इसके लिए अपने बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। कोरोना संकट काल में जब लोगों को संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में SBI ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए अब डोरस्पेट सर्विस देने की घोषणा की है। बैंक ने अपने खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए कार्ड लेस कैस विड्राल( Cardless Cash Withdrawal) की सुविधा शुरू कर दी है। यानी अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी है।

This Independence Day @TheOfficialSBI for the Lucknowites has introduced the facility of Mobile ATM at their doorstep. Just dial or WhatsApp to let us know and we will do the rest.#SafeBanking

Proud partners with @radiocityindia pic.twitter.com/puQgjIfjXr