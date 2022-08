Fuel Rates: जारी हुए तेल के नए दाम, सोनीपत में आज नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानिए क्यों?

Business

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 27 अगस्त। शनिवार को भी तेल के दाम नहीं बढ़े हैं जिससे लोगों को राहत मिली हुई है। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा 21 मई को पेट्रोल पर 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क में कटौती की थी, जिसके बाद से ईधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। ये लगातार 98वां दिन है, जब घरेलू ईधन के दामों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट होते हैं।

English summary

The prices of petrol and diesel have remained unchanged on 27th August but petrol and diesel will not be available in Sonipat today. check Details here.