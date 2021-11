मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दिए शुभ संकेत, कहा- इस साल GDP वृद्धि 2 अंकों में संभव

Business

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 30 नवंबर: देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। मंगलवार को कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा कि औपचारिक क्षेत्र कोविड -19 संकट से अच्छी तरह से उभरा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस साल भारत में दोहरे अंकों की आर्थिक वृद्धि होने की संभावना है।

सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि पहली छमाही के लिए समग्र वृद्धि 13.7% रही है। इसलिए बाद की तिमाहियों में 6% से थोड़ी अधिक वृद्धि भी इस वर्ष के लिए दो अंकों की वृद्धि देने में सक्षम होनी चाहिए। उनके मुताबिक आने वाले साल 2022 में भारत के 6.5-7% बढ़ने की उम्मीद है।

India is likely to have a double-digit growth this year; overall growth for the first half has been 13.7%. So, even a little more than 6% growth in the subsequent quarters should be able to deliver double-digit growth for this year; India's expected to grow 6.5-7% in 2022: CEA pic.twitter.com/AYsiVv25ym