Big News: आधी रात से UPI यूजर्स इस समय नहीं कर पाएंगे पेमेंट, NPCI ने किया अलर्ट

नई दिल्ली। UPI payments may not work after midnight For Few Days.अगर आप भी UPI क इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बड़ी खबर है। ऑनलाइन पेमेंट UPI यूजर्स के लिए नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने अलर्ट जारी किया है। NPCI ने ट्वीट कर यूजर्स को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि आज आधी रात क बाद से यूपीआई पेमेंट में परेशानी आ सकती है।

To create a better architecture for the growth of UPI transactions, the UPI platform will be under an upgradation process for next few days from 1AM - 3AM.

Users may face inconvenience, so we urge you all to plan your payments. pic.twitter.com/oZ5A8AWqAB