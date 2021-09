काम की खबर: 1 अक्टूबर से बेकार हो जाएंगे 3 सरकारी बैंकों के चेकबुक, बैंक ने ट्वीट कर बताया कैसे करें नया चेक

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 26 सितंबर। 1 अक्टूबर से बैंक के नई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग खातों से जुड़े कई जरूरी नियम बदल जाएंगे. ऐस में अगर आपका बैंक खाता इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank), ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank Of Commerce) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (United Bank Of India) में हैं तो आपके लिए जरूरी खबर हैं। 1 अक्टूबर ने इन बैंकों के खातों में बदलाव होने जा रहा है। इन बैंकों के चेकबुक बेकार हो जाएंगे। बैंक की ओर से खाताधारकों को ट्वीट के जरिए जानकारी साझा की हैं। बैंक ने खाताधारकों से अपील की है कि वो डेडलाइन खत्म होने से पहले अपना नया चेकबुक अप्लाई कर लें।

Bank Holidays in October 2021: अक्टूबर में छुट्टियों की भरमार, पूरे 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, पूरी लिस्ट

Erstwhile Allahabad Bank customers can continue to enjoy a seamless banking experience with Indian Bank by ordering new cheque books as the old ones will no longer be acceptable w.e.f 1st October, 2021.#IndianBank pic.twitter.com/LUPHSrV84d