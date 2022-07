काम की खबर: 1 अगस्त से बदल जाएगा इस बैंक के चेक पेमेंट का नियम, जान लें, वरना होगा चेक बाउंस

Business

नई दिल्ली। देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 अगस्त से अपने चेक पेमेंट के नियम में बदलाव करने जा रहा है। चेक पेमेंट के लिए 1 अगस्त से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद चेक से भुगतान का नियम बदल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अब चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है।

बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारक ध्यान दें

बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक ट्वीट में कहा कि आपके बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं. पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ हम आपको चेक से जुड़े धोखाधड़ी से बचाते हैं. 1 अगस्त, 2022 से 5 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (BOB Positive Pay System) अनिवार्य होगा.

Committed to ensure the security of your banking. With Positive Pay System, we are here to protect you from cheque frauds. Cheques of Rs. 5 lakh & above are confirmed before payment.