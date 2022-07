Amazon offer: अमेजॉन प्राइम डे सेल में FREE में जीत सकते हैं iQOO Neo 6 स्मार्टफोन, फैशन ब्रांड पर भी छूट

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया 23 जुलाई से प्राइम सेल की शुरुआत कर रही है। 23 जुलाई से इस एनुअल प्राइम सेल की शुरुआत हो रही है, जो 24 जुलाई तक चलेगी। इस सेल के दौरान कंपनी पहली बार एक साथ 6 फोन की बिक्री करने जा रही है तो वहीं इस सेल के दौरान आपके पास मौका है लेटेस्ट iQOO Neo 6 फोन जीतने का। 23 जुलाई से शुरू हो रही अमेजॉन प्राइम डे सेल के दौरान आप फ्री में iQOO Neo 6 स्मार्टफोन जीत सकते हैं। इतना ही नहीं आपको ईकॉमर्स कंपनी बीबा, डब्लू और Aurelia जैसे बड़े फैशन ब्रांड के सूट की खरीद पर भारी भरकम छूट मिल रही है। 30 जुलाई तर आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

#ContestAlert Here’s your chance to win the stunning iQOO Neo 6.

Take a screenshot of the phone and share it in the comments below.

Don’t forget to use #iQOONeo6OnAmazonPrimeDay and #AmazonSpecials in your entry, it boosts your chances of winning. pic.twitter.com/1yqj4g4Wl3