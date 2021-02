Viral Video: मालगाड़ी के नीचे से निकल रही थी महिला, अचानक चल पड़ी ट्रेन, फिर हुआ कुछ ऐसा

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

रोहतक। हम भारतीयों को बिना मतलब की जल्दबाजी लगी रहती है, कभी-कभी लोगों की यही आदत उन्हें बड़ी मुश्किल में डाल देती है। हाल ही में इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है, जहां एक महिला की जल्दबाजी के चलते उसकी जान जाते-जाते बची। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि एक महिला रेल की पटरी के बीच लेटी हुई है और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर रही है। महिला खुशकिस्मत थी कि उसे कोई चोट नहीं आई।

#WATCH | A woman saved her life by lying down on a railway track in Haryana's Rohtak after she got trapped beneath a moving train. The train was earlier on standby, awaiting a signal. She allegedly tried to cross it by going under when the train began to move suddenly (17.02) pic.twitter.com/kkuY1jtihm