गिर वन के शेरों ने समुद्र तटों पर रहना क्यों शुरू कर दिया है ? किसान मान रहे हैं सौभाग्य

Bizarre

oi-Anjan Kumar Chaudhary

जूनागढ़ (गुजरात), 18 जुलाई: दुनियाभर में मशहूर गुजरात के गिर वन के एशियाई शेर आजकल आसपास के समुद्र तटों पर मंडराते दिख जाते हैं। आमतौर पर यह शेरों के स्वभाव के विपरीत है। क्योंकि, उन्हें पानी से कोई खास लगाव नहीं रहता। इसके पीछे जो असल कारण है, उसपर काफी रिसर्च किया गया है और नतीजे चौंकाने वाले आए हैं। इसी तरह हैरानी की बात ये है कि ये शेर अब संरक्षित क्षेत्र से निकलकर ग्रामीण इलाकों के नजदीक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन, गांव वाले और किसान डरने से ज्यादा इसे अपना सौभाग्य मान रहे हैं। इस आर्टिकल में इन तमाम विषयों के बारे में बताया गया है।

English summary

World-famous Asiatic lions of the Gir forest of Gujarat are now seen hovering on the surrounding beaches. The reason behind this is that the number of lions has increased a lot