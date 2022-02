कहां है 'फॉरेस्ट ऑफ डॉल्स'? वो जंगल जहां पेड़ों से लटकी रहती हैं खौफनाक गुड़िया, रात में नहीं जाते लोग

Bizarre

Akarsh Shukla

बर्लिन, 04 फरवरी। दुनिया में कई ऐसी डरावनी और खतरनाक जगहें हैं जहां का नाम सुनते ही लोगों के हाथ-पैर कांपने लगते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां रात में जाने से आम इंसान ही नहीं, बल्कि रिसर्चर्स भी डरते हैं। जर्मनी में पाए जाने वाले 'फॉरेस्ट ऑफ डॉल' (गुड़िया का जंगल) के जंगल के बार में आपने शायद ही कभी पहले सुना हो। कई लोग इस जंगल के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल करते हैं, जिसका सच उन्हें खौफ में डाल देता है।

English summary

Where is Forest of Dolls where the creepy dolls hung from the trees people do not go in the night