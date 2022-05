Video: जब चुनाव में दो उम्मीदवारों को मिले बराबर वोट, नेता चुनने के लिए हवा में उछाला गया सिक्का

Bizarre

oi-Love Gaur

लंदन, 08 मई: चुनाव के नतीजों का ऐलान आम तौर पर वोटों की गिनती के आधार पर किया जाता है, लेकिन तब क्या हो जब दोनों पार्टी उम्मीदवारों में टाई हो जाए। सरल भाषा में कहें तो अगर चुनाव मैदान में खड़े दो उम्मीदवारों का एक समान वोट मिल जाएं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब मामला ब्रिटेन से सामने आया है, जहां दो प्रतिद्वंदियों को चुनाव में बराबर वोट मिले। ऐसे में जनता के नेता का चुनाव जिस तरह किया गया उसकी कहानी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा।

Final Monmouthshire ward of the day separated by a coin toss! Just when you thought it couldn't get any more tense#SouthWalesvote2022 pic.twitter.com/Ut6jONqUR3