मानव ऐसा क्या करता है जो एलियंस नहीं समझते ? 11 चीजें जो 'दूसरी दुनिया' के लिए विचित्र हैं!

नई दिल्ली, 3 जुलाई: एलियंस के बारे में हमारे मन में अजीब काल्पनिक चीजें भरी पड़ी हैं। हम उनको लेकर ऐसी चीजें सोचते हैं, जो हमें विचित्र लगती हैं। अक्सर हमारी समझ यह होती है कि वह नंगे-पुंगे टाइप होते होंगे, वह गंजे टाइप दिखाई पड़ते होंगे, भले ही उनकी बुद्धि काफी विलक्षण प्रतिभा से भरपूर हो, लेकिन शायद वह भावना शून्य होते हैं! वगैरह-वगैरह। मजेदार बात यह है कि हममें से शायद ही कोई सोचता है कि पृथ्वी की तरह ही 'दूसरी दुनिया' के ये अजीब जीव के भी विभिन्न धर्म होंगे, उनकी भी भाषाएं हमारी तरह अलग-अलग होंगी या फिर उनकी भी राजनीतिक विचारधारा हमारी तरह बंटी होंगी! इसी तरह से शायद ही हममें से कोई यह सोचता है कि एलियंस के दिमाग में हम पृथ्वीवासियों को लेकर क्या सवाल उठते होंगे? शायद हम जाने-अनजाने रोजाना ऐसी अनेकों चीजें करते होंगे, जो एलियंस के समझ से परे हों! उन्हें हमारा बर्ताव और व्यवहार बड़ा विचित्र लग सकता है। यहां, उन 11 चीजों का वर्णन किया जा रहा है, जो एलियंस के लिए विचित्र हो सकते हैं, लेकिन वह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं।

English summary

If aliens ever come to Earth, they may be surprised by some behavior of humans, because the creatures of other worlds would not have been concerned with them