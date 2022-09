Watch: शातिर मछली का हंटिंग स्किल देख रह जाएंगे दंग, बिजली की रफ्तार से चट कर गई शिकार

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। समंदर की दुनिया अद्भुत है, रंग-बिरंगी मछलियों के साथ-साथ एक के बढ़कर एक खतरनाक जीव इस दुनिया का हिस्सा है। जहां भी वर्चस्व की लड़ाई है, जहां भी शक्तिशाली मछलियां अपने से कमजोर मछलियों का शिकार करती है। मछलियों के शिकार का एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक मछली के शिकार का अनोखा तरीका देख हर कोई दंग रह गया। बड़ी चालाकी से मछली अपना शिकार करती है और चुपचाप शांत होकर वहां से निकल जाती है। शिकार के लिए मछली की फुर्ती देखकर आप दंग रह जाएंगे।

Flounder surprising a passing fish

both eyes are on the side facing up from its sea floor camouflage, some species can adaptively change patterns and colouration to match backgrounds, avoiding detection by prey and to avoid predation itself pic.twitter.com/PRoNvpX1vm