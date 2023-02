ये रिश्ता क्या कहलाता है! पहले एक लड़की पर आया दिल, फिर बहनों से भी जीजा ने रचाया ब्याह

तीन जुड़वां बहनों ने एक ही शख्स से शादी की है। चार लोगों का ये परिवार साथ में बेहद खुश है। हालांकि, लोगों को लड़के पर शक होता है कि किस तरह वो अपनी सभी पत्नियों की जरूरतों को पूरा कर पाता होगा।

Bizarre

oi-Kusum Bhatt

आजकल के समय में 'पॉलिगैमी' कोई नया शब्द नहीं है। हालांकि, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है कि कई बहनों ने एक ही शख्स से शादी कर ली। लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं, जो पॉलिगैमी जैसे चलन को अपनाना काफी पसंद करते हैं और सोशल मीडिया पर खुशी-खुशी इस बात को जाहिर भी करते हैं। आज जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, उसमें केट, ईव और मैरी नाम की तीन जुड़वां बहनों का एक ही पति है। स्टेवो नाम के शख्स से शादी कर तीनों बहनें सुर्खियों में बनी हुई हैं।



English summary

Triplets married to same man says three of us are enough for him