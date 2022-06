पेड़ के ऊपर लगे हैं 9 पेड़, अजूबा है कोंडागांव का 200 साल पुराना वटवृक्ष

Bizarre

oi-Dhirendra Giri

कोंडागांव, 23 जून। हमारा इतिहास केवल इंसानों के बनाये ढांचों पर ही नहीं इठलाता,बल्कि उसका गौरव कुदरत की खूबसूरती में भी छिपा है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में भी एक ऐसा स्थान है,जहां 200 साल पुराना एक पेड़ बुजुर्ग बनाकर हम सबको आशीष प्रदान करता है। यह पेड़ जितना खूबूसरत है,उसकी महिमा भी निराली है। इस पेड़ में 9 प्रकार के पौधे पल रहे हैं। ग्रामीण इसे देव स्वरूप मानकर इसकी पूजा भी करते है।

English summary

There are 9 trees on top of the tree, the wonder is the 200 year old banyan tree of Kondagaon