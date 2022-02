Valentine day special: महिला को 73 साल की उम्र में मिला उसका सच्चा प्यार, ट्वीट कर जमाने को सुनाई दास्तान

Bizarre

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 14 फरवरी। आज पूरी दुनिया वेलेंटाइन डे मना रही है। गुलाबी फूलों से मौसम भी गुलाबी हो गया है। चारों तरफ प्रेमी-जोड़ों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक 73 वर्षीय महिला का ट्वीट जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। महिला ने ट्वीट कर बताया कि 73 साल की उम्र में उसे भी उसका सच्चा प्यार मिल गया है। महिला ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में उसे सच्चा प्यार नसीब होगा।

यह भी पढ़ें: यूके में सामने आया कोरोना वायरस का नए वैरिएंट डेल्टाक्रॉन, एक मरीज में मिला संक्रमण

Life is so strange. After nearly four decades of marriage, I never expected to be single again at 70. And I certainly didn’t expect to find true love at the age of 73 in the middle of a pandemic! And now this! pic.twitter.com/HszN0zj9pr