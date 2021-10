जिंदगी के लिए 60 साल से मशीन में 'कैद' आदमी ने लिख दी किताब, लॉ की पढ़ाई भी कर ली पूरी

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

वाशिंगटन, 7 अक्टूबर। दुनिया में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने बुरे हालात के सामने हार ना मानते हुए अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और वह जीते भी। ऐसे लोगों ने दुनिया में कई सारी मिसालें पेश की हैं, इन्हीं में से एक है 'द मैन इन आयरन लंग' के नाम से मशहूर पॉल अलेक्‍जेंडर जो पिछले 60 सालों से एक मशीन में बंद हैं। इस मशीन में एक-एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए पॉल ने न सिर्फ अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की बल्कि एक किताब भी लिख दी।

Paul Alexander got Polio at 6, but he graduated high school, went to law school, passed the bar exam, became a lawyer, and wrote his own autobiography by mouth and pen, all while being in an iron lung.

