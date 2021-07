Video: एक बार नहीं, दो बार नहीं पूरे पांच बार शेर के चंगुल से बची बत्तख, शर्म के मारे पानी पानी हो गया शेर

Bizarre

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 1 जुलाई। प्रकृति आपको क्या कुछ नहीं सिखाती। बस आपके पास उससे सीखने की संकल्प शक्ति होनी चाहिए। हां, उसके सिखाने का तरीका इंसानों से थोड़ा अलग हो सकता है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। शेर और बत्तख का यह वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है। इस वीडियो को जाने माने उद्दोगपति आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है। अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट करते हुए आनंद महिंद्रा ने कहा कि यह व्यवसाय की कुछ बारीकियों को समझने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। आईए देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो यह आनंद महिंद्रा को इतनी पसंद आ गई।

This explains—better than any management lecture—the advantages in business of being small, nimble and quick-witted. That’s why large companies need to carve out startup teams & startup cultures within themselves in order to pursue new opportunities. pic.twitter.com/x7VfWO9XZ7