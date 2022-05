खूनी लाल हुआ चीन का आसमान, हैरान कर देने वाला Video वायरल, जानिए क्या है रहस्य?

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। चीन इन दिनों अपने सख्त लॉकडाउन और कोविड गाइडलाइंस को लेकर आलोचनाओं के घेरे में है। सोशल मीडिया पर चीन के ऐसे कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। वहीं एक और वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीन की आसमान का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। चीनी शहर के ऊपर खून सा लाल आसमान दिख रहा है, जिसे देखकर लोग दंग हैं, कि आखिर ये हैं क्या?

The sky over the Chinese city of Zhoushan, near Shanghai turned blood red tonight.

I’m sure this is totally normal and not a harbinger of the apocalypse. Right? pic.twitter.com/CyXgzSsz8q