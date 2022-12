केरल के कोच्चि में डॉक्टर उस वक्त हैरान रह गए, जब उन्होंने एक शख्स के फेफड़े में पिछले तीन साल से अटकी 'मटन बोटी' निकाली, जो पिछले तीन साल से अटकी हुई थी।

oi-Bhavna Pandey

एक अनोखा मामला सामने आया है। एक 55 साल के शख्‍स के को सांस लेने में लंबे समय से तकलीफ हो रही थी। उसने अपनी समस्‍या से निजात पाने के लिए कई डॉक्‍टरों को दिखाया और लंबा इजाज चला लेकिन उसे फायदा नहीं हुआ। हाल ही में जब उसकी तबीयत अधिक बिगड़ी तो उसे उसके घर वालों ने एक अस्‍पताल में भर्ती करवाया जब डॉक्‍टरों ने उसका सिटी स्‍कैन किया तो उसक फेंफड़े में कोई बाहर चीज फंसी हुई नजर आई और जब डॉक्‍टरों ने उसका ऑपरेशन किया तो जो चीज उन्‍हें मिली उसे देखकर वो हैरान हो गए।

person was having difficulty in breathing, the doctors did the operation, then the "mutton bottle" stuck for three years came out.