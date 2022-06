Video: कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा,अलबामा में दिखा जल बवंडर, जानें कितना खतरनाक

Bizarre

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। कई बार कैमरे में ऐसे अद्भुत नजारे कैद हो जाते हैं, जिसकी कल्पना किसी को नहीं होती। ऐसा ही एक अद्भुत दृश्य अमेरिका के अलबामा में रहने वाली Kelly Woods के मोबाइल फोन के कैमरे में कैद हुआय़ कैली ने अपने ट्विटर पेज पर एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना का वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। समंदर के ऊपर घने काले बादलों के बीच तीन-तीन जल बवंडर यानी Waterspouts नजर आएं। जहां एक जल बवंडर दिखना मुश्किल होता है, वहां कैली के कैमरे में एक साथ तीन जल बवंडर का ये दृश्य कैद हो गया।

OMG: आपकी चाय में मिले हैं कीड़े-मकौड़ों के DNA, वैज्ञानिकों के खुलासे जान उड़ जाएंगे होश

English summary

Incredible video: 3 waterspouts spinning at once off the coast of Alabama, Know what is waterspouts and how much dangerous