नागिन ने Live कैमरे के सामने दिया सपोले को जन्म, सोशल मीडिया पर बार-बार देखा गया Video

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

ब्राजिलिया, 02 जनवरी। सोशल मीडिया पर सांप से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए जो क्लिप लेकर आए हैं उसे देख आप दांतों तले अपनी उंगली दबा लेंगे। आपने सुना या पढ़ा होगा कि मादा सांप या नागिन के गर्भ से पहले अंडा बाहर आता है, फिर उसमें से कुछ दिन बाद सपोला (सांप का बच्चा) निकलता है। हालांकि यह फैक्ट सही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सांप की हर प्रजाति में ऐसा नहीं होता। कुछ मादा सांप गंडे की बजाए अपने गर्भ से सीधे बच्चे को जन्म देती हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है।

We all thought snakes reproduce by laying eggs…

Not all.Some produce young by hatching of eggs stored inside the body of the https://t.co/VSmSrTMOHj this one from Brazil.

(From SM) pic.twitter.com/TdQdvWC1x4