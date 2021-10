सावधान! पब्लिक टॉयलेट यूज करने से पहले अच्छे से करें चेक, अंदर हो सकती है शेरनी...देखें Video

Bizarre

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर। सोचिए अगर आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और तभी उसके अंदर से एक खूंखार शेरनी निकली हुई दिखाई दे। हो सकता है कि आपकी हालत खराब हो जाए और उसके बाद हमेशा अपने घर का ही वॉशरूम यूज करें। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की कहानी कुछ और है लेकिन यूजर्स इसे समान्य जिंदगी से जोड़कर देख रहे हैं। वायरल वीडियो में एक शेरनी को पब्लिक टॉयलेट से बाहर निकलते देखा जा सकता है। शेरनी को देख वीडियो रिकॉर्ड कर रहे लोगों की चीख निकल पड़ती है।

Loo is not always safe & reliver for humans, sometime it can be used by others too...@susantananda3 @ParveenKaswan @PraveenIFShere @Saket_Badola pic.twitter.com/MNs9pwCycC