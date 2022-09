Bizarre

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 27 सितंबर: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। जिनमें जानवरों की प्‍यारी हरकतें हमारा दिल जीत ले‍ती हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें हाथी का बच्‍चा नीले रंग की बॉल के संग खेलते हुए बड़ी मस्‍ती में नजर आ रहा है।

A baby elephant and it's ball is all the mood I need today.

English summary

Eelephant's baby has a lot of fun with the ball, this Viral has been seen more than 50 thousand times