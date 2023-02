बेंगलुरू में चलती कार की छत पर एक शख्‍स अपना कुत्ता घुमाता नजर आया। जिसका Video वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर लोग नाराजगी जता रहे हैं।

Bizarre

लोग अपने पालतू कुत्‍ते को बड़े लाड़-दुलार से रखते हैं और अपने बच्‍चों जैसा प्‍यार देते हैं। कुत्‍ते को एक खरोच आ जाती है तो उसका मालिक बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मालिक अपनी कार की छत पर कुत्‍ते को घुमाता नजर आ रहा है। चलती कार की छत पर खड़े कुत्‍ते को देखकर कई लोग हैरान हैं तो कई डॉग लवर ऐसा करके कुत्‍ते की जान जोखिम में डालने के लिए उसके मालिक को भला-बुरा सुना रहे हैं।

Dog seen roaming on the roof of a moving car, people got angry after watching the video - would he dare to do this with his children?