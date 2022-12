कोबरा सांप का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें कोबरा फन फैलाए हुए घर के दरवाजे पर ऐसे नजर आ रहा है कि मानो वो घर की सुरक्षा करने के लिए तैनात किया गया हो।

सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते है जो रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। ऐसा ही एक वीडियो कोबरा सांप का वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी सिट्टी- पिट्टी गुम हो जाएगी। ये वायरल वीडियो कोबरा सांप का है जो अगर किसी को काट ले तो व्‍यक्ति जीवित नहीं बचता है। वो ही कोबरा सांप एक घर के दरवाजे के ऊपर फन फैलाए हुए नजर आ रहा है। ऐसे में घर में किसी और को छोड़ दीजिए घर का मालिक घर में घुसे तो ऐसा ही कुछ होगा जैसा इस वीडियो में नजर आ रहा है।

Video: When a cobra was seen spreading fun at the door of the house, the person wanted to take entry, then people said - the house has become more secure